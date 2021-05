El festival Strenes tanca la 9a edició amb 9.424 espectadors i un concert suspès

El festival Strenes de Girona ha tancat la seva novena edició, marcada per les restriccions de mobilitat imposades per la contenció de la pandèmia, amb un total de 9.424 espectadors que han gaudit de la trentena de concerts programats entre el 26 de març i el 2 de maig.

El organitzadors van assegurar ahir en roda de premsa que encara no disposen de les xifres del percentatge d'ocupació, però sí que es van mostrar orgullosos del públic aconseguit aquest 2021 malgrat la pandèmia. El director del festival, Xavi Pascual, va explicar que van ser «molt ambiciosos» perquè en cap moment es van plantejar «empetitir» l'Strenes, tal com havien fet altres festivals de música. Això comportava la programació de 30 concerts de diversos gèneres musicals al llarg de poc més d'un mes.

Pascual, però, va recordar que durant la presentació del festival ja va anunciar el seu temor que el Procicat apliqués un confinament comarcal, una situació que es va complir quan tan sols s'havien fet els primers concerts de la novena edició del festival. Això va comportar un gran nombre de devolucions d'entrades corresponent a les persones que no podien desplaçar-se fins al concert.

El director de l'Strenes va assegurar que han rebut un 40% de devolucions per cada concert, de mitjana. Uns diners que s'han hagut de tornar als compradors, tot i que Xavi Pascual va assegurar que no tenia clar si els pertocava fer-ho o no. «Hauríem de mirar si haguéssim posat una denúncia per saber si era responsabilitat nostra o no», va afegir el promotor. A més, Pascual va recordar que «l'empresa no era qui restringia la mobilitat» i per això potser tampoc havia de ser qui tornés els diners de les entrades.

Dels 30 concerts programats, però, finalment només se'n va haver de suspendre un. Es tracta de l'actuació d'Arnau Griso, que s'havia de fer aquest dissabte a les escales de la Catedral de Girona, però que es va haver d'anul·lar a causa de la pluja.

Exigeixen «compromís»

El festival Strenes arribarà a la desena edició el 2022 amb l'objectiu de mantenir la mateixa «ambició» amb la qual va néixer. El director, Xavi Pascual, va assegurar que a dia d'avui ja hi ha «molts grups» que treuen novetat discogràfica a la primavera i intenten quadrar les agendes per presentar-lo al festival gironí.

Tot i així, va avisar que cal «el compromís de tots els agents implicats» per mantenir-lo endavant. Per contra, el certamen es veurà obligat a «replantejar coses». Tot i així, Pascual va apuntar que «la idea no és moure gaire el festival» i va garantir que «Girona és la ciutat perfecta per fer el festival». El director del certamen musical també va confiar que l'any que ve «hi hagi una part de la població vacunada» i això portarà a celebrar una edició del festival «similar» a la del 2019, anterior a la pandèmia.

Relat, Talent Gironí 2021

D'altra banda, ahir també es va anunciar el guanyador de la secció Talent Gironí. Es tracta d'un apartat en què el festival programa diversos grups i artistes locals emergents amb l'objectiu de promocionar-los, i on un jurat professional escull el guanyador.

El conjunt garrotxí Relat ha estat la banda guanyadora d'aquesta edició, que actuarà durant la Nit del Voluntariat que se celebra cada any a la ciutat de Girona. El grup de Tortellà va publicar aquest mes de febrer Contratemps, el seu primer disc amb el segell gironí RGB Suports i ha estat finalista del Sona9, així com també ha obtingut el Premi Cases de la Música.