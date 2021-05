La fira d'editors LiberisLiber de Besalú anuncia la seva aturada

Els promotors de la fira d'editors independents de Besalú LiberisLiber van anunciar ahir que aturaran la mostra, a partir d'on van acusar les administracions públiques de no apostar fermament pel seu projecte.

A través d'un comunicat, van afirmar que fa anys que reclamen trobar una fórmula que els permeti treballar amb «unes mínimes condicions» i saber amb «temps suficient» de quins recursos disposen, però les administracions consideren «que no, que la fira i el festival no s'ho valen». «La motivació, l'entusiasme, els plans i les ganes de seguir eren les de sempre. Però malauradament això no és suficient», van assegurar.

Amb tot, van assegurar que no poden acceptar «greuges comparatius» i van alertar que la política cultural a Catalunya pateix d'un «mal» que es diu «infrafinançament». I d'un altre: «Què es fa amb el que es té».

En relació amb això, van assegurar que durant l'última dècada hi ha hagut unes constants «molt negatives». Una és «la tendència a escoltar sobretot uns –diguem-ne ´oligopoli cultural'- per sobre dels altres. D'altra banda, la «incapacitat o manca de voluntat de sortir de les inèrcies adquirides; «el menyspreu palmari cap al territori»; la «fabulosa facilitat de redactar plans estratègics i, seguidament, incomplir-los» i la «ignorància o manca de sensibilitat de tot allò que ateny el fet cultural més enllà de lectures purament economicistes».

Amb tot, van afirmar que cal una «sacsejada» i que han decidit «parar» per tenir cura d'ells mateixos. «Ras i curt: no volem tornar a viure les situacions extremes que vivim cada any per culpa de no saber amb quins recursos comptem fins poques setmanes abans de la inauguració (en el millor dels casos», insisteixen al comunicat.

«El festival s'ha fet gran, implica moltes persones i requereix, perdoneu la insistència, temps», van remarcar.

En relació a la fira d'editors , van assegurar que no saben com, quan ni on, però van prometre que «l'esperit LiberisLiber seguirà viu d'una manera o altra».