Les biblioteques gironines i la llibreria Ulyssus reprenen el cicle sobre viatges

Les biblioteques gironines, juntament amb la llibreria Ulyssus de Girona, reprendran a partir d'avui el cicle de converses sobre viatges A la carretera amb l'objectiu de descobrir diversos indrets del món de la mà de viatgers, escriptors i exploradors i, a més, donar a conèixer els llibres on han traslladat les seves vivències i reflexions.

La programació, que s'allargarà fins el 10 de juny, arrencarà avui a la Biblioteca Just M. Casero, on l'escriptora Patricia Almarcegui parlarà del paper de la dona en el viatge. El periodista esportiu Xavier Bonastre conduirà la segona xerrada, programada el 20 de maig a la Biblioteca Carles Rahola, on relatarà les seves vivències en el terreny del running. El 27 de maig la conversa es traslladarà a Tanzània, Kènia, Uganda i el Congo, seguint les passes dels descobridors del segle XIX de la mà del periodista Xavier Moret a la biblioteca Ernest Lluch. La Biblioteca Salvador Allende acollirà el 3 de juny la conversa amb l'escriptora Assum Guardiola, on proposarà 24 experiències en entorns naturals catalans. Ricard Calmet i Alba Xandri tancaran el cicle el 10 de juny a la Biblioteca Antònia Adroher amb la presentació del llibre La màgia dels pedals, on recullen 55.000 quilòmetres en bicicleta per 41 països.

Josep Maria Iglesias, propietari de la llibreria Ulysus de Girona, assegura que es tracta d'una «iniciativa que, a més de crear sinergies amb les biblioteques, ens permet explicar i reflexionar sobre el viatge des de diverses perspectives: la natura, l'esport o la dona».