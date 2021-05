La Diputació defensa que va quadruplicar la subvenció a LiberisLiber

La Diputació de Girona assegura que va multiplicar per quatre la subvenció prevista per a la fira LiberisLiber de Besalú (Garrotxa) d'aquest any. L'ens va voler rebatre ahir les crítiques dels seus organitzadors, que dilluns van anunciar que posaven fi a la fira d'editorials independents, acusant les administracions públiques de falta de suport. Segons la Diputació, en el ple del mes de març va aprovar un ajut nominatiu per a la mostra d'editors independents, a través de l'ajuntament del municipi.

En total, hi preveia destinar 15.000 euros, quatre vegades més que l'any passat quan se n'hi van destinar 3.450. No obstant això, els promotors de la fira mantenen que mai han rebut cap comunicació oficial al respecte i deconeixen si aquests diners han anat a parar a l'Ajuntament de Besalú.

Sense comunicació oficial

D'aquesta manera, els organitzadors de la fira insisteixen en què no van rebre cap subvenció ni comunicació oficial durant el 2020 per part de la Diputació de Girona. A més, lamenten que no han rebut cap resposta sobre cap ajuda per aquest 2021. Per últim, afirmen que no han rebut cap comunicació oficial ni de la Diputació de Girona ni de l'Ajuntament de Besalú sobre la subvenció d'aquest 2021.