La Diputació reclama a la direcció del LiberisLiber que rectifiqui sobre els ajuts

La Diputació de Girona reitera que el ple de març d'aquest any va aprovar la concessió d'una subvenció de 15.000 euros a l'Ajuntament de Besalú (Garrotxa) per al LiberisLiber i reclama a la direcció de la fira que "rectifiqui" les seves declaracions sobre la suposada "falta de suport" per part de la corporació. En un comunicat, l'ens remarca que la informació sobre les subvencions concedides és "pública" i pot consultar-se i insisteix que l'any 2020 va concedir i "pagar" un ajut de 3.450 euros al consistori per fer la fira. Un ajut que, segons l'ens, aquest 2021 s'ha quadruplicat. De la seva banda, fonts de la conselleria de Cultura també han precisat a l'ACN que des del 2017 LiberisLiber ha rebut diversos ajuts.

Concretament, 15.439 euros el 2020 per part de l'ICEC. El 2019 la xifra va assolir els 12.763 euros per la fira, més 11.0000 euros més per al festival. El 2018 van ser 14.400 euros per la fira i 10.076 euros per al festival, mentre que l'any anterior, el 2017 van representar 21.600 euros i 23.365 euros respectivament.

Els promotors de la fira d'editors independents va manifestar en un comunicat que la mostra s'aturava per falta de suports i aquest dimecres van afirmar que no havien rebut "cap subvenció ni comunicació oficial" durant el 2020 per part de la Diputació ni tampoc sobre la d'aquest any.

"Altra cosa és el vincle i resolucions entre l'Ajuntament de Besalú i la Diputació, del qual ho desconeixem tot, perquè no hem rebut cap comunicació oficial de cap de les dues administracions sobre aquests ajuts que mencionen", asseguraven al nou comunicat.