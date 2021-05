Manel i Miki Núñez actuaran al Portalblau, que s'obre a noves disciplines artístiques

El festival Portalblau, que se celebra a l'Escala, torna aquest estiu amb les piles més carregades després de l'edició reduïda de l'any passat a causa de la pandèmia.

L'objectiu seguirà essent promocionar els valors de la cultura mediterrània, i per això el festival s'ha obert a noves disciplines artístiques. Enguany, programarà música, dansa, poesia i literatura. La directora del festival Portalblau, Cristina Torres, va detallar ahir en la roda de premsa de presentació que es tracta d'una «programació eclèctica» que vol mantenir «un vincle estret amb els valors de la cultura mediterrània».

La programació arrencarà el 17 de juliol amb un homenatge a Joan Margarit. Carles Duarte i Maria Rubert de Ventós conversaran sobre el poeta i arquitecte català, i recitaran alguns dels seus versos.

Amb aquest homenatge es donarà el tret de sortida a una vintena d'actes que se celebraran entre el 17 de juliol i el 15 d'agost en diversos espais de l'Escala. Alguns dels concerts es faran en els tradicionals escenaris Mar d'en Manassa i el Fòrum de la ciutat romana d'Empúries. En aquests recintes tan emblemàtics el públic podrà escoltar Judit Nedderman (1 d'agost), Alba Carmona (2 d'agost), Maria Arnal i Marcel Bagés (6 d'agost), Oques Grasses (13 d'agost), Manel (14 d'agost) i Miki Núñez, que tancarà l'edició d'enguany la nit del 15 d'agost.

Un dels espectacles més esperats serà el de Suu. La cantautora actuarà el 30 de juliol a la Mar d'en Manassa en un format acústic. A més, l'artista aprofitarà la cita al festival Portalblau per recitar algunes de les obres incloses en el seu poemari Fauna o amor, publicat l'any 2020.

Per la seva banda, el Fòrum d'Empúries acollirà, el 7 d'agost, un únic concert d'Andrea Motis, que actuarà amb Randy Greer per presentar A Swinging Story. Serà l'única actuació que oferirà Motis en aquest format al llarg de l'estiu. La directora del festival Portalblau, Cristina Torres, va detallar que la programació d'enguany té «molta qualitat», en part gràcies a les «sinergies» que ha creat el festival amb molts dels artistes que hi participen.

A més, també s'han tancat dues col·laboracions amb altres festivals de les comarques gironines Es tracta del Sismògraf d'Olot i el festival Mot. Per la seva banda, el Mot ha ajudat a programar una entrevista entre Manuel Forcano i l'escriptor, pintor i escultor marroquí Mahi Binebine, que es podrà veure a l'Alfolí de la Sal-Museu de l'Escala el 25 de juliol.

Nous escenaris

El festival Portalblau estrenarà dos nous escenaris en aquesta 14a edició. Es tracta del jardí del Clos del Pastor i del Cementiri Mariner. Aquest últim acollirà un espectacle de dansa de la companyia El Paller el 23 de juliol, centrat en la figura de Caterina Albert. Es tracta d'una estrena exclusiva per al festival, on es vol homenatjar la figura de la dona del passat i del present a través del moviment i la dansa. Per altra banda, un dels espectacles programats al jardí Clos del Pastor serà el recital de poemes de Mireia Calafell musicats amb la violoncel·lista Björt Rùnars. Calafell presentarà Varosha, un espectacle musical en base al seu poemari Nosaltres, qui, publicat el 2020.

El festival arrencarà amb una nova activitat, un mercat Mediterrani, que es farà a la plaça Univers de Riells el 16 i 17 de juliol. En aquest mercat hi haurà productes mediterranis que promocionaran alguns dels valors del festival. A més, per primera vegada hi haurà un restaurant al fòrum romà del recinte arquitectònic d'Empúries, i una zona village, i una terrassa a l'escenari de la Mar d'en Manassa. Les entrades van dels 5 als 32 euros en funció de l'artista i també hi haurà dues activitats gratuïtes.