L'escultura dels premis LiberPress s'instal·la a la Diputació de Girona

El pati de la Presidència de la Diputació de Girona acollirà de forma permanent Cooperació, l'escultura creada per iniciativa dels impulsors dels premis LiberPress. L'obra, creada per l'artista empordanesa Mercè Riba, homenatja els col·lectius implicats en la lluita contra la pandèmia, així com les víctimes que l'han patit i les seves famílies. L'escultura es va construir al llarg de la gala, on un representant de cada col·lectiu reconegut va col·locar una peça.