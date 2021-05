Penguin Random House compra Molino, Serres i La Magrana a RBA

RBA Libros es ven a Penguin Random House Grup Editorial tres dels seus segells. Es tracta de Molino, Serres i La Magrana. Segons va explicar ahir RBA en un comunicat, l'acord obre una «nova etapa» per a l'editorial, en què l'activitat se centrarà en una renovació dels segells històrics, que inclouen la ficció i la no-ficció, i en créixer digitalment. Així, segells com National Geographic, Gredos, Serie Negra, Integral o el més recent Sín Límites seran els protagonistes de la nova etapa.

Paral·lelament, RBA Libros reforçarà també el catàleg internacional de la Serie Negra amb la incorporació de nous autors espanyols i publicarà el fons editorial en edicions de butxaca.

Quant a National Geographic, continuarà a les llibreries i obrirà una nova línia editorial dedicada a la història. Per la seva banda, el segell Gredos també farà un pas endavant amb la difusió dels clàssics, digitalitzant la totalitat de la Biblioteca Clàssica, i obrirà una nova línia d'assaig centrada en la divulgació del món clàssic.

El múscul del Grup Enciclopèdia

La notícia arribava el mateix dia que s'anunciava la incorporació de Viena Edicions al projecte editorial de Grup Enciclopèdia, sumant-se així als segells Univers, la Galera, Catedral, Bridge i :Rata_ .

El grup va destacar que continuarà el seu projecte editorial que té com objectiu «el foment de la llengua i la cultura catalanes» i que amb la incorporació de Viena «es consolida l'àrea literària». La directora editorial de Viena Edicions, Isabel Monsó, va assenyalar que «tenim una forma de treballar que farà molt fàcil la integració i compartim el valor per la cultura catalana i per a situar bé el llibre català al mercat». També va explicar que inicialment el canvi no serà perceptible ja que les col·leccions seguiran endavant amb el mateix disseny, però molts projectes que havien descartat « perquè no es podien embarcar en històries tan gruixudes» ara els tornaran a valorar». Per la seva banda, el director general del Grup Enciclopèdia, Joan Abellà, va assegurar que «el que ens interessa és integrar la personalitat de Viena Edicions».