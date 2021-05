La Mirona farà un concert de Manel amb mil persones i sense distàncies

La Mirona de Salt organitzarà un concert de Manel amb 1.000 persones de públic que podran estar dretes i sense mantenir distàncies de seguretat, tot i que hauran de portar mascareta.

L'assaig clínic Obrir Girona segueix endavant amb noves activitats. Si fa dues setmanes es provava l'obertura de restaurants per oferir sopars a la ciutat i la setmana passada es va organitzar un concert amb més de 200 assistents sense mantenir distàncies, ara els organitzadors de l'assaig han programat un concert de Manel a la Mirona de Salt amb 1.000 assistents a peu dret sense mantenir les distàncies de seguretat.

Tot i així, caldrà que cada persona que accedeixi a la sala de concerts ho faci amb un certificat que acrediti que té poc risc de contagi de la covid-19. Per fer-ho, caldrà que els assistents es facin un test d'antígens trenta-sis hores abans del concert en alguna de la trentena de farmàcies acreditades per fer-los, amb un cost de 8,5 euros. En cas que la persona que hi vulgui accedir hagi estat vacunada, també podrà presentar el certificat de vacunació que validarà el seu passi. D'altra banda, si ha superat el virus, caldrà presentar els resultats d'una PCR positiva de més de quinze dies. En aquests dos últims casos, la farmàcia cobrarà un import de 2,5 euros per validar els certificats.

El concert de Manel se celebrarà el proper 21 de maig a les nou del vespre. Les entrades es posaran a la venda el dimecres 12 de maig a les dotze del migdia a través de la pàgina web de la sala de concerts saltenca. Les entrades estaran emmagatzemades a l'aplicació Tiketblok i el públic l'haurà d'instal·lar al seu telèfon mòbil per accedir a l'esdeveniment. Amb aquesta aplicació s'identificarà els assistents a través del seu dispositiu.

D'aquesta manera, quan algú compri més d'una entrada caldrà que aquest transfereixi cada entrada a un assistent i que, a l'hora d'accedir a La Mirona, tothom tingui la seva pròpia entrada. Això garantirà que els organitzadors puguin posar-se en contacte amb cada persona durant i després de l'esdeveniment.

De

les 1.000 entrades disponibles, els organitzadors d'Obrir Girona en reservaran 100 per al personal sanitari. Aquestes se sortejaran entre aquells treballadors que s'hi inscriguin com a mostra d'agraïment al col·lectiu per la feina feta durant la pandèmia.

A més, asseguren que la iniciativa també pretén ser un homenatge al sector cultural, «sobretot a les sales de concert, que van ser dels primers a tancar i que en la majoria dels casos encara no han pogut reobrir després de tretze mesos».