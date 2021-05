La nord-americana Michele Curel homenatja els peladors de suro a Palafrugell

El Museu del Suro de Palafrugell inaugura avui l'exposició Sentir la Sureda. Es tracta d'un recull de 71 fotografies de l'artista nord-americana establerta a Catalunya Michele Curel.

Sentir la Sureda presenta un conjunt «coherent» d'imatges amb l'objectiu de mostrar els protagonistes de la pela del suro a les comarques gironines, les del nord de Barcelona i les de la Catalunya del Nord. Ho fa amb un to «descriptiu i sensible» i destaca «la implicació de l'autora amb la temàtica tractada i el seu caràcter humanista». En aquest sentit, Curel busca l'empatia tant amb els treballadors com amb els arbres i l'entorn natural.

Lluny de ser una exposició merament documental on es presenten didàcticament els processos de la pela del suro i els entorns naturals, l'exposició pretén «mostrar també les emocions de l'autora cap un tema que entén com a universal, més enllà de la localització a la qual treballa, sobre la vida, la natura i els éssers humans que hi viuen en contacte».

Les fotografies són una selecció feta expressament per a aquesta exposició, d'un treball més ampli que Curel està preparant i que té a veure amb les peles del suro els estius dels anys 2018, 2019 i 2020. La mostra incorpora un vídeo amb entrevistes que Curel va fer als treballadors del sector. Unes entrevistes que volen ser una «mirada personal i emocional de l'autora», més enllà de la descripció de l'ofici. A través de la mostra, Michele Curel presenta el «rerefons emocional i poètic que contenen els paisatges i els retrats dels peladors de suro». Una visió que trasllada al llarg de l'exposició, que estarà oberta fins l'1 d'agost i de la que la historiadora Laura Terré n'és la comissària.

Aquest projecte té la voluntat de donar visibilitat als peladors del suro i reivindicar la contribució de l'ofici per tenir una gestió forestal sostenible. Les alzines sureres, Quercus suber, són arbres endèmics de la Mediterrània Occidental i molt habituals al voltant d'aquesta regió, principalment a Portugal, Espanya, França, Itàlia i el Magreb. Això fa que milers de persones hi treballin i sigui una activitat econòmica «cabdal» en municipis com Palafrugell.

De Nova York a Barcelona

Michele Curel va néixer a Nova York, i és filla d'immigrants argentins que s'havien desplaçat als Estats Units per treballar. A la dècada de 1970, amb els seus pares, es va traslladar a Barcelona primer i després a París, on va estudiar durant un any a l'École Active. Després va tornar a Barcelona, on va fer la carrera de Periodisme a la Universitat Autònoma. A la dècada dels 80 va tornar a Nova York per a treballar com a assistent de fotògrafs importants, i la seva activitat es va anar especialitzant en el món editorial com a fotògrafa autònoma. A la dècada dels 90 va tornar a Barcelona, on encara viu i guarda el seu arxiu. Des d'aleshores ha treballat amb publicacions com el National Geographic, New York Times Magazine, Newswwek o Time.