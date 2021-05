La nova era del Bòlit: capital de proximitat, diàleg i centre de cultura ciutadana

El Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona inicia un nou rumb sota la direcció d'Íngrid Guardiola, que aquesta setmana s'ha incorporat al càrrec.

La nova etapa estarà marcada pel treball amb «capital de proximitat, intentant donar protagonisme als conceptes, idees i pràctiques, sense descomptar els i les artistes locals». D'altra banda, Guardiola també vol «tenir molt present la idea d'experiència» i alhora respondre a un «centre de cultura ciutadana», a través de temàtiques que impacten en la vida contemporània, ja siguin d'ordre social, estètic o polític.

«El meu interès és entendre l'art d'una forma més amplia i heterodoxa, molt en diàleg amb altres disciplines com la filosofia i l'assaig o les arts visuals enteses des de la cultura visual». A més, Guardiola vol donar resposta al sector artístic, però també al ciutadà «perquè es faci seu el Bòlit».

A través de dos grans eixos, diàleg i ecosistema, el mandat de la nova directora s'articularà a través de quatre macroeixos conceptuals, que marcaran les decisions sobre la programació. Es tracta de pensament tàctic i esfera pública, que inclou des d'eines digitals a ecologismes, passant per l'espai públic; materialismes; territori i zonificació a partir d'entendre el territori com a espai d'exploració i explotació; i desplaçament i memòria, des de migracions, memòria o arxiu. En aquest sentit, Guardiola assegura que «cada cosa que es faci ha de saber respondre als vincles que genera; a si és sostenible, tant a nivell econòmic com ecològic; la preservació de la part d'arxiu que generi i a quina comunitat s'adreça», assegura.

Tot i així, Guardiola defensa que «l'exposició és un element més, però no és el gran protagonista», a partir d'on apunta que «ha de ser un detonant perquè passin coses al seu voltant i d'aquesta manera fomentar la recerca, la trobada i el diàleg».

La nova etapa també comptarà amb una divisió d'espais. El Bòlit Pou Rodó serà l'espai de les exposicions de tesi, que confessa que és el seu fort, «entenent les exposicions com un assaig en viu i a partir de temes molt actuals com la intel·ligència artificial, el narcocapitalisme o repensar la tradició i el territori, actualitzant elements ancestrals i portant-los al discurs contemporani». Paral·lelament, la Capella de Sant Nicolau acollirà instal·lacions audiovisuals i l'espai de la Rambla donarà sortida a beques i exposicions generalistes. A més, Guardiola sosté que al llarg del mandat s'intentarà començar a dinamitzar la Capella de Santa Llúcia amb projectes de recerca.