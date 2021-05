El periodista de la Cadena Ser Carles Francino, ha tornat a la ràdio després de 47 dies de baixa per coronavirus. Unes de les veus més conegudes del panorama radiofònic nacional ha tornat a presentar el seu programa de les tardes 'La Ventana' després d'absentar-se durant mes i mig.

Carles Francino ha volgut sincerar-se amb els seus oients i relatar per tot el que ha passat durant aquest temps. El locutor va tenir un contacte estret amb un positiu encara prenent totes les precaucions: "Fa 47 dies em van dir que havia de marxar de la ràdio. Havia tingut contacte estret amb un positiu i me'n vaig anar a casa cabrejat com una mona perquè pensava que era molt exagerat, que portava un any prenent precaucions, amb controls molt seguits, que sóc esportista, que estic fort i que a mi no em podia tocar ", va explicar Francino.

I afegia que era un "gran error": "Perquè aquest punyeter virus no atén ni a esport, ni a raons, ni a res. De fet, als cinc dies de donar positiu vaig haver de ingressar d'urgència a la Fundació Jiménez Díaz amb febre molt alta i oxigen molt baix. les vaig passar de tots colors, sobretot durant 48 hores en què els indicadors eren dolents, inclòs un ictus de què, afortunadament, sembla que no m'ha quedat cap seqüela ", va relatar el periodista.

I dirigint-se a un altre dels conductors del programa, Isaías Lafuente, incidia en que aparentment no tenia seqüeles de l'ictus que havia passat. "Vaig perdre sis o set quilos, molta massa muscular, a més vaig perdre la veu, no és que tingui molta però la poca que tinc la vaig perdre. Però, bé, jo he sortit", va afirmar el periodista català.

Amb la veu entretallada va comentar que el seu contacte morir el passat 12 d'abril i que una altra s'està recuperant lentament després de passar gairebé un mes a l'UCI. "La meva dona i els meus fills petits també van patir l'atac de la covid, encara que amb menys virulència", va emfatitzar el periodista. Durant gairebé set minuts el presentador no ha deixat cap tema sense tocar des dels sanitaris fins al cansament de les famílies que no estan passant un bon moment.

"Com no van a cabrejar els sanitaris veient el que s'ha vist durant aquest cap de setmana?", Va reflexionar Carles Francino llançant la pregunta. El seu retorn s'ha celebrat amb magnificència a la Cadena Ser regalant-li un ram de flors per la seva recuperació i tornada a la ràdio.