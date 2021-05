El Celler Espelt reprèn l'activitat cultural amb «Andere Monjo: Els colors del vi»

L'espai d'art del Celler Espelt de Vilajuïga reprendrà dissabte 15 de maig el seu programa cultural, que havia quedat aturat durant la pandèmia, amb la inauguració de l'exposició Andere Monjo: Els colors del vi.

L'artista, resident a l'Empordà, ha creat una obra a partir dels colors del vi en connexió amb la seva «intimitat» utilitzant com a materials restes de ceps, arrels i tòries que ha anat recollint. Segons els organitzadors, i com a Viticultors de l'Empordà, Monjo «explora textures i colors d'una manera íntima que la connecta amb la terra. Una obra que expressa amb el pas del temps i que utilitza aquests elements naturals per acollir-lo, abraçar-lo i sentir-lo».

Es tracta de la primera exposició de l'artista d'ençà que va tornar a Catalunya des d'Anglaterra i inclou diverses obres de petit i mitjà format. Aquestes incorporen altres elements de l'entorn com per exemple troncs, branques i arrels. Tots aquests materials, ja a l'estudi, han sigut embolicats amb papers i pintura, simulant els colors, textures i efectes del vi. En definitiva, Monjo ha volgut representar l'espai on habita des de la mateixa naturalesa d'aquest espai.

La inauguració de la mostra, inicialment prevista l'octubre del 2020 però que es va haver de posposar, finalment es farà dissabte a les 12 hores al mateix celler. Per assistir-hi cal reserva prèvia per poder complir el protocol de prevenció de la covid-19.