La directora i dramaturga banyolina Clàudia Cedó reflexiona sobre la maternitat de les dones amb diversitat psíquica en l'obra Mare de sucre, que es podrà veure del 13 al 30 de maig a la Sala Tallers del TNC.

El muntatge, una coproducció del TNC i Escenaris Especials, forma part de la cinquena edició del Festival Simbiòtic. La directora apunta que els actors i actrius d'Escenaris Especials són persones amb una discapacitat, malaltia mental, trastorn de l'espectre autista, adults que estan superant una drogoaddicció o nens amb deficiències neuromotores que, a través d'exercicis d'art dramàtic, treballen la memòria, l'expressió de les emocions, les habilitats socials o l'autoestima. Els seus espectacles, creats per les actrius i els actors del projecte, busquen sensibilitzar l'espectador envers el valor de la diferència, emocionar-lo i trencar estereotips.

I és que a les classes, Cedó veia que a les improvisacions de teatre apareixia sempre el tema de la maternitat. «Sortien embarassos, parts, famílies i alumnes de la classes que volien ser mares». A partir d'aquí, van documentar-se i van entrevistar dones amb diversitat psíquica que han estat mares o han lluitat per a ser mares, i van veure que era un tema molt tabú. «La maternitat amb diversitat psíquica no es parla a les fundacions i hi ha protocols que es posen implants subcutanis anticonceptius i no es planteja la situació a les dones». «Per què podem prendre decisions sobre la maternitat d'una part de la societat?», pregunta.

L'espectacle també tracta els dubtes que té una dona quan afronta la maternitat. «Aquests dubtes, les dones amb diversitat també els tenen» subratlla Cedó, que apunta que la gran diferència és que la seva mare li deia que podria ser capaç de criar un fill i, a les persones amb discapacitat, els diuen que no. L'autora d'Una gossa en un descampat afegeix que tothom té clara l'accessibilitat a nivell de diversitat física, però pel que fa la diversitat psíquica no és així. El tema, assegura, és que tothom té els mateixos drets, però amb necessitats diferents.

L'actor Marc Buxaderas apunta que fa molts anys que el TNC és obert i és la primera vegada que hi ha una producció com aquesta amb actors amb diversitat funcional. «Espero de tot cor que no sigui l'última», assenyala.