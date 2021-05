Sopa de Cabra celebra els 30 anys del 'Ben endins' versionant 'Si et quedes amb mi' amb artistes com Suu o Santi Balmes

Sopa de Cabra celebra que just aquest dilluns fa 30 anys que va publicar 'Ben endins' -el disc més venut del rock català- amb una versió coral del 'Si et quedes amb mi' on canten artistes com Santi Balmes de Love of Lesbian, Alguer Miquel de Txarango, Suu, Joan Dausà o Beth. La banda també prepara la gira commemorativa '30 anys de Ben endins' que començarà el 26 de juny a Les Planes d'Hostoles. El tour té programats més d'una desena de concerts i passarà per festivals com el Grec, el Cruïlla, el Terramar, el Cap Roig o el Som de Mar. De cara a la tardor, Sopa prepara una altra versió d'un clàssic del disc amb diversos convidats. A més, prepara un documental pel 2022 i una exposició que s'instal·larà a la Casa de la Cultura de Girona.

La versió coral del 'Si et quedes amb mi', que va ser el primer single que va sonar a les ràdios del 'Ben Endins', compta amb un solo de guitarra firmat pel desaparegut Joan 'Ninyín' Cardona, guitarrista original dels Sopa de Cabra.

A la gira commemorativa '30 anys de Ben endins' la banda liderada per Gerard Quintana repassarà el repertori del disc –del qual se n'han venut 150.000 còpies- i interpretarà altres grans èxits dels gironins.

La gira començarà el 26 de juny a Les Planes d'Hostoles dins del festival Planestiueja't, continuarà el 2 de juliol al Grec de Barcelona i el 9 de juliol farà parada al Festival Cruïlla. El 10 de juliol anirà fins al Mallorca Live Summer, el 29 de juliol té previst un concert al Sunflower Festival de Gualta, el 6 d'agost farà parada a Sitges dins del Festival Jardins de Terramar i el 14 d'agost anirà fins a Pineda de Mar on actuarà dins del Festival Arts d'Estiu. El 16 d'agost té previst un concert al Camp de Mart de Tarragona, el 17 d'agost a la Cerdanya, el 18 d'agost al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell i el 28 d'agost farà una parada al Festival Som de Mar de Lloret de Mar. El punt final del tour el posarà un concert que comptarà amb "col·laboracions molt especials".



10 de maig del 1991

El disc Ben endins va ser enregistrat en directe a la sala Zeleste –l'actual Sala Razzmatazz- de Barcelona el 21 i 22 de febrer del 1991 i es va publicar el 10 de maig del mateix any. A part de les cançons enregistrades en directe, aquest treball també incloïa 5 cançons inèdites d'estudi. En total, un doble LP de 19 cançons que va marcar un abans i un després en la trajectòria del grup, però també en la història de la música cantada en català. Aquest treball contenia temes com 'Si et quedes amb mi', 'El boig de la ciutat', 'L'Empordà' o 'Mai trobaràs'.