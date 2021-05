El cicle Mmm'agrada arriba a la recta final amb l'actuació de la gironina Laura West

La cantant, compositora i pianista gironina Laura West, formada musicalment al Trinity College of London i a l'Eumes, actuarà a la seva ciutat natal el 23 de maig en el marc del cicle Mmm'agrada Molt la Música Girona.

Amb un projecte musical nascut del moviment urbà, els reconeixements li estan començant a arribar a través de plataformes com Spotify, on ha obtingut 225.000 reproduccions en el seu primer EP, Sube de Nivel, així com en els seus darrers singles Musa, amb 15.000 reproduccions, i Lo Que Quiere, amb 23.000.

«Hem volgut crear un espai professional perquè el talent emergent pugui mostrar el seu art», assegura el coordinador del cicle, Josep Bécares. Aquesta tercera edició, que es clausurarà amb el concert de Laura West, ha comptat amb tres actuacions més, Fina, Ojos Pardos i Abril Gabriele.