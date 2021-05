La Fundació Gala – Salvador Dalí exposarà les obres de l'artista altempordanès a Taiwan, Corea, Sant Petersburg i Itàlia al llarg d'aquest 2021. El president de la fundació, Jordi Mercader, ha afirmat que tenen "un posicionament internacional com no havíem tingut mai". A més, Mercader ha avançat que aquest any també es faran més exposicions immersives sobre l'artista a França i Itàlia, després de l'èxit que va tenir la primera mostra que es va fer en una pedrera de la Provença francesa. Per altra banda, la Fundació Dalí està preparant una campanya per atraure visitants francesos que s'engegarà en el moment en què es permeti la mobilitat. Mercader ha insistit en què "és més important atraure gent que no pas tenir els museus oberts".