El Festival Sónar ha desvetllat aquest dimecres els primers 35 artistes del cartell de la seva propera edició, que se celebrarà del 16 al 18 de juny als recintes habituals de Fira Montjuïc i Fira Gran Via després de dos anys d'absència per la pandèmia. Entre ells hi ha molts dels artistes que formaven part dels cartells de les dues edicions ajornades, com els veterans de l'electrònica The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Princess Nokia i Joy Orbison. El festival comptarà també amb sessions de pd com The Blessed Madonna o Richie Hawtin. En les properes setmanes es revelarà també la programació dels dos nous festivals que Sónar presenta per a la tardor de 2021: AI and Music Festival -27 i 28 d'octubre- i SónarCCCB -29 i 30 d'octubre-.

Entre els 35 artistes que es confirmen de moment per la propera edició del festival hi ha també Oneohtrix Point Never, Channel Tres, Serpentwithfeet, Joy Orbison, Louisahhh, els nous shows de AJ Tracey, Polo & Pan, Tomm¥ €a$h, Sega Bodega, Morad, Lafawndah, Ms Nina, Locoplaya o Recycled J, i els 'dj sets' de Charlotte de Witte, Dj Marcelle/Another Nice Mess, Eris Drew B2B Octo Octa, Jayda G, Lechuga Zafiro, Jamz Supernova, La Fleur, Chico Blanco i Jyoty.

En les properes setmanes es revelarà també la programació dels 2 nous festivals que Sónar presenta per a la tardor de 2021 a Barcelona: AI and Music Festival -27 i 28 d'octubre- i SónarCCCB -29 i 30 d'octubre-. Diumenge, el festival ja va avançar la campanya gràfica de la seva propera edició.

Tots dos festivals, que seran presencials i "amb un alt component digital", oferiran més de 60 activitats, entre concerts i sessions, conferències, workshops, debats i presentacions de Sónar+D. L'organització planteja un format més "complex" que l'any passat, confiant en el progressiu retrocés de la pandèmia i la bona marxa de la vacunació.