El festival In-Somni, que inicialment estava previst per aquest cap de setmana al parc de la Coope de Sarrià de Ter, se celebrarà finalment el cap de setmana del 17 i el 18 de setembre. L’organització de la cita musical ha decidit ajornar aquesta edició esperant que la situació millori, amb un major control de la pandèmia. Les entrades ja adquirides serviran igualment per al mes de setembre tot i que qui ho desitgi pot demanar la devolució de l’import. Per a les noves dates es manté el cartell ja anunciat fa uns mesos amb el tribut a Joy Division que oferirà la banda Last Transmission, el debut en terres gironines de la jove rapera barcelonina Anier, els bascos Grises, el duet gironí Doble & Hug Sound o el grup de trap i ritmes urbans vallesà Flashy Ice Cream. L’organització ha anunciat que hi haurà més incorporacions.