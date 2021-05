Neix Salat, el nou certamen d’humor de Sant Feliu de Guíxols en el marc de la 59a edició del Festival de la Porta Ferrada, que se celebrarà del 9 a l’11 de juliol.

La nova cita amb la comèdia arriba un any després que El Terrat anunciés que el Singlot Festival de Sant Feliu de Guíxols no tindria una nova edició després de cinc anys al capdavant de la iniciativa. Ara, arriba el nou festival Salat, dirigit per Anna Portomeñe, que comptarà amb còmics com Carles Sans, Santiago Segura, Flo, José Mota, Ignatius Farray i Martita de Graná, entre els noms més destacats de la programació.

«L’objectiu és que tothom pugui riure i se senti identificat amb algun espectacle», va apuntar ahir en la roda de premsa de presentació la directora artística del festival d’humor, Anna Portomeñe, que va afegir que han volgut abastar molts tipus d’humor». En aquest sentit, el Salat presenta un festival en el qual tenen cabuda tot tipus de formats: teatre, stand-up comedy, conferències o podcasts en directe amb un denominador comú: la comèdia.

Les activitats del Salat tindran lloc en diversos espais de la localitat empordanesa com el Guíxols Arena, el Teatre Auditori Municipal o la Plaça del Mercat.

Carles Sans, membre del Tricicle, presentarà en solitari Per fi sol!. L’actor va assegurar que fa un any i mig tenia molt clar que volia tirar endavant «una aventura nova» que ja se li havia proposat alguna vegada i que no s’havia plantejat fins ara. «Jo tenia ganes de fer alguna cosa en solitari i oposada absolutament al que he fet fins ara, que és poder parlar». En l’obra, Sans narra anècdotes professionals viscudes amb el Tricicle, així com també vivències personals, en el que serà el seu primer festival en solitari.

La programació tindrà lloc en diversos espais, com el Guíxols Arena, el Teatre Auditori Municipal o la plaça del Mercat

El trio còmic format per Santiago Segura, Flo i José Mota presentaran el seu espectacle El sentido del humor. Per la seva banda, Ignatius Farray, acompanyat de Valeria Ros i Pablo Ibarburu, presentarà Por fin juntos, una funció inèdita creada exclusivament per a representar-se al Festival, i que agruparà per primera vegada en un escenari els tres actors.

També forma part de la programació la influencer gaditana Martita de Graná i L’Apocalipsi d’El matí de Catalunya Ràdio faran una funció amb Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee des de Sant Feliu. També actuaran Vermunólogos amb Andreu Casanova, Tian Lara i Oscar Saénz, i Víctor Parrado oferirà una conferència sobre la necessitat de l’humor en temps de pandèmia, entre d’altres activitats que s’anunciaran pròximament.

El director de The Project, Joan Roselló, va recordar que fa set anys van presentar a Porta Ferrada un projecte d’humor amb el Terrat, Singlot, i es va anar confirmant l’especial relació que hi ha entre Sant Feliu i l’humor. «El Terrat va canviar de rumb empresarial i nosaltres volíem fer un festival i Sant Feliu també, però volíem fer un certamen més jove, més obert, més 2021 i la nostra aposta principal ha estat seleccionar la directora artística Anna Portomeñe». D’aquí neix el Salat, batejat així com a símbol del caràcter i la localització del festival.