Les llàgrimes, aquestes gotes inherents a la condició humana que sovint posen a prova el somriure més ben assajat, transiten per les nostres galtes disfressades de tants motius com formes. Tradicionalment associades a la tristesa, al dolor o la impotència, l’escriptor Martí Gironell i l’artista Narcís Gironell han dissenyat, a través de les respectives disciplines, una exposició que explora les múltiples formes, així com els detonants, de les llàgrimes.

Després d’una primera col·laboració l’any 2016 sota el títol Once upon a time, a partir d’on van fer una revisió dels contes clàssics, ara, Martí i Narcís Gironell presenten a Les Bernardes de Salt l’exposició PopTears, un catàleg de llàgrimes a partir de la literatura i l’art.

Després de la proposta inicial, on van fixar el punt de partida «al fet de plorar i a les diferents llàgrimes que podem vessar», assegura Martí Gironell, els dos van començar a treballar, amb paraules i amb traços, en la formula i l’expressió de les llàgrimes. D’aquí van néixer vuit relats amb el segell de l’autor de La força d’un destí, que exploren les llàgrimes artificials, les de dolor, de plaer, les Llàgrimes de Sant Llorenç o les llàgrimes que sorgeixen «d’un atac de riure».

En paral·lel, Narcís Gironell plasmava, sobre alumini, les seves reflexions, que han tenyit un total de dotze obres de gran format. «Les pintures són més el preludi de la llàgrima o després de la llàgrima», assegura l’artista, i afegeix que «no hi ha la llàgrima explícita pintada, sinó que l’espectador haurà d’intuir si ja ha vingut o encara ha de venir».

D’aquesta manera, literatura i pintura estableixen una seqüència, des d’on l’escriptor aborda el procés concret d’una llàgrima, i l’artista retrata l’escena anterior o posterior a la gota d’aigua salada. Aquestes dues visions «enriqueixen encara més el concepte», puntualitza l’artista. «Tots dos explorem el món de les llàgrimes des de les dues vessants, la literatura i la pintura, i en molts moments coincidim», sosté l’escriptor, que afegeix que a vegades «no hi ha una connexió ben bé directe, sinó que volem donar forma a un catàleg per a poder oferir aquestes dues lectures». A més, l’escriptor sosté que «les sinergies entre la literatura i la pintura donen un altre sentit al que escrius», a partir d’on assenyala que les dues disciplines creatives «ofereixen la possibilitat de fer volar la imaginació».

A partir de la connexió entre la literatura i la pintura, Martí i Narcís Gironell han volgut explorar la relació que té la societat amb les llàgrimes. Un tractat que no vol ser un estudi acadèmic, sinó un catàleg que «permeti veure-les d’una altra manera i tenir-hi una altra relació». Un homenatge que es podrà veure a partir d’avui i fins el 30 de juliol a l’espai saltenc, que, a més, comptarà amb una edició de butxaca. I és que els dos artífexs de l’exposició han volgut que els visitants s’emportin l’experiència a casa amb l’edició d’un llibre que inclou els relats i les reproduccions de les obres.

Martí Gironell assegura que amb aquest treball han descobert que «tenim molt camp per córrer», a partir d’on han decidit que l’exposició serà itinerant. La mostra, que de moment es podrà veure a Blanes i Barcelona, vol arribar a diversos espais del territori, des de galeries a centres culturals.