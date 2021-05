El Vida Festival, que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú (Garraf) de l'1 al 3 de juliol, preveu reunir a 10.000 persones, un terç del seu aforament, que hauran de passar un test d'antígens per confirmar que estan lliures de COVID-19.

El Vida Festival serà el primer festival massiu que se celebri en plena pandèmia a Catalunya i replicarà les mesures adoptades en el concert de Love of Lesbian que es va celebrar al març en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que va aplegar 5.000 persones sense distàncies de seguretat.

El director del festival, Dani Poveda, ha explicat a RAC1 que "com a mínim" es duran a terme les mesures adoptades en el Sant Jordi, encara que segurament "millorades", perquè "hi ha avanços tecnològics i científics".

Així, les 10.000 persones que acudeixin al festival en cadascuna de les seves tres jornades hauran de fer-se un test d'antígens. Una vegada dins del recinte, podran estar dempeus, sense distàncies de seguretat i amb llibertat de moviment.

"Estem treballant per reduir al màxim el cost dels tests, però és evident que no escatimarem despeses per generar seguretat", ha afirmat Poveda.

Ha agregat que des de l'organització són "molt responsables" i que, de la mà de la Fundació de la Lluita contra la Sida, estan aplicant totes les mesures proposades per Salut, Interior i Cultura perquè l'esdeveniment sigui completament segur.

"Volem generar un espai 200 % segur", ha subratllat Poveda.

El Vida Festival compta enguany amb un cartell de primer nivell, amb bandes i artistes com Vestusta Morla, Nathy Peluso, Love of Lesbian, Stay Homas, Maria Arnal i Marcel Bagés, Joe Crepúsculo, Ladilla Rusa o Mazoni.