El veterà periodista gironí Ricard Estarriol va morir ahir als 84 anys, segons va avançar ahir El Nacional. Estarriol va ser corresponsal de diversos mitjans durant molts anys als països de l’altra banda del teló d’acer, i també havia exercit de periodista al diari Los Sitios, antecessor de l’actual Diari de Girona.

Durant molts anys, Estarriol va ser l’únic periodista català que informava regularment sobre la Unió Soviètica i l’Europa del Pacte de Varsòvia. Va enviar cròniques des de Polònia, Txecoslovàquia, Romania, Bulgària, Hongria, Iugoslàvia, Albània i fins i tot de la Xina. Estarriol (Girona, 1937) va fer més de 500 viatges per la regió.

Llicenciat en Dret

Llicenciat en Dret, va triar el periodisme, per la qual cosa va estudiar a l’Escola Oficial de Madrid, l’única que hi havia en aquell temps. Va arribar a Viena el 1958 com a corresponsal de l’agència Europa Press. Viena era aleshores el punt de trobada dels dos sistemes polítics que imperaven al món. En aquella ciutat de periodistes, diplomàtics i espies, va començar a fer els contactes que el servirien al llarg de tota la seva carrera.

Abans d’arribar a Viena, havia passat per Los Sitios, i el Diario Regional, a Valladolid. El 1964 el va fitxar La Vanguardia, on hi va treballar fins l’any 2002. Alhora, va fer de corresponsal per a altres diaris d’Itàlia, Àustria i Polònia, per als que podia escriure en el seu idioma. Estarriol era membre de la prelatura catòlica de l’Opus Dei. A Àustria va participar activament en dues entitats lligades a la tasca d’aquesta prelatura, el Birkbrunn Centre i el Delphin Club. Durant els anys del comunisme, va organitzar reunions entre estudiants de Polònia i Àustria.