La banda gironina Rock per Xics ha engegat una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami per a finançar el seu primer àlbum, Això és Rock per Xics. La iniciativa es va posar en marxa el passat 6 de maig i el grup musical ja ha aconseguit gairebé 1.000 euros dels 3.500 que necessiten per editar el disc, que tindrà 12 cançons en total.

«Serà gràcies al suport de tothom i a les vostres aportacions en aquesta campanya de micromecenatge que podrem aconseguir entre tots fer realitat aquest disc», expliquen els membres del grup.

Rock popular en família

Rock Per Xics és un grup de rock per a tota la família que ofereix un espectacle musical on es fusionen el rock i la cançó popular catalana. A través de les notes i la diversió, el seu objectiu és transmetre la cultura i els valors del rock a les noves generacions, creant moments especials, connectant la canalla i els pares i fent gaudir a tota la família en conjunt.

Des de la seva creació, l’any 2018, la formació ja ha actuat en diferents llocs de Catalunya, com per exemple al festival El Follet d’Avinyonet de Puigventós o al Festival Jokirama d’El Vendrell. Sense anar més lluny, aquest dissabte passat van tocar a les Festes del Roser a Amer.

Segons expliquen, ofereixen una proposta molt «atractiva» per la «fusió d’interessos entre pares i fills», ja que el repertori inclou grans clàssics del rock fusionats amb el cançoner popular català. En aquest sentit, les melodies més sonades d’AC/DC, Led Zeppelin, ZZTop o Ramones, conviuen amb les lletres de Paff el Drac Màgic, En Joan petit, El monstre de Banyoles o bé Si tu vas al cel.

A part d’aquesta fusió, «arrodoneixen» els concerts amb diversos elements d’animació, com per exemple globus gegants, mascotes, pirotècnia o la interacció amb el públic.

La formació està liderada pel músic Ismael Berengena (guitarra i veu), al qual acompanyen Gerard Cantero (baix), Rubèn Berengena (bateria), Francesc Agustí (tècnic de so) i Elena Vilà (fotografia i disseny). Anteriorment, Berengena ja havia estat al capdavant d’Elisma, Hard Rock amb temes propis i cinc discos publicats i a The Seventies, amb qui feia versions dels clàssics del rock dels anys 70.

Avantatges dels «mecenes»

Les aportacions que rebi el projecte aniran destinades a finançar la producció i gravació del disc, la fabricació i edició dels CD, el disseny, les llicències mecàniques i la gravació d’un videoclip, entre d’altres. El grup proposa fins a 18 recompenses per als seus micromecenes, que van des de samarretes per a tota la família fins al regal d’una guitarra Gibson Les Paul fabricada pel vocalista del grup. També hi ha l’opció d’aparèixer al videoclip o bé que els nens i nenes puguin cantar en una de les seves cançons. Així mateix, es poden comprar entrades per al seu concert de presentació, previst per al 3 d’octubre al Centre Cívic de Porqueres.