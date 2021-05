El quartet de saxos Kebyart Ensemble actuarà per primer cop a Olot. El conjunt format per Pere Méndez, saxo soprano; Víctor Serra, saxo alt; Robert Seara, saxo tenor, i Daniel Miguel, saxo baríton, es presentarà a la Sala Torín de la capital garrotxina el 22 de maig a les vuit del vespre.

En aquest concert, els Kebyart interpretaran el següent programa: Quartet Op. 33 Núm. 3 en do major «L’ocell» (1781) de Joseph Haydn; algunes composicions de les obres de Chanson (2019) i Joan Magrané (1988); i el Quartet per a saxòfons, Op. 109 (1932) d’Aleksandr Glazunov. En concret, serà la segona vegada que s’interpreta a Catalunya l’obra del compositor de Reus Joan Magrané. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a la pàgina web d’Olot Cultura i a taquilla el mateix dia.

Nascuda a Barcelona l’any 2014, aquesta és, segons els organitzadors, una de les agrupacions més prometedores de l’escena de la música de cambra. La seva carrera ha despertat l’interès de les principals sales de concerts d’Europa i, en conseqüència, han estat seleccionats com ECHO Rising Stars per a la temporada 2021-22, on debutaran en una vintena de sales i festivals europees.