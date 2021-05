El Festival de Peralada recupera la presencialitat per celebrar el seu 35è aniversari i ho farà de la mà d'algunes de les millors veus del panorama líric i de la dansa. El certamen oferirà una "intensa" edició amb 13 actuacions del 16 de juliol a l'1 d'agost, en el que qualifica de "nova etapa". Després del parèntesi "virtual" de l'any passat, l'esdeveniment torna amb força i un pressupost de 2,7 milions d'euros (MEUR). Pel seu escenari hi passarà el Béjart Ballet Lausanne amb l'espectacle 'Ballet for life', que inaugurarà el certamen i que es podrà veure en dues ocasions. També hi actuarà el Ballet de Barcelona, que estrenarà 'Perspectives' en un nou espai: el Mirador del Castell.

I s'hi podrà veure la versió en concert de la 'Tosca' de Puccini, que reunirà les veus de Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann i Carlos Álvarez.

L'edició d'enguany, a més, estarà dedicada al desaparegut Artur Suqué, impulsor del festival. El certamen comptarà amb fortes mesures de seguretat i les funcions estaran limitades a 700 espectadors, el 70% del miler de butaques de la platea.