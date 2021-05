L’Ajuntament de Castelló d’Empúries impulsa un nou festival de música, que se celebrarà del 5 a l’11 de juliol i que inclourà una dotzena de concerts tant al centre històric del municipi com a Empuriabrava.

El festival ISTIU neix amb l’objectiu d’oferir programació cultural de qualitat «per a tota mena de públics» i amb la voluntat de contribuir a la dinamització dels sectors de l’hostaleria, la restauració i el comerç. Marina Rosell i Joan Miquel Oliver són els dos primers artistes confirmats del cartell d’aquesta primera edició.

La cantant serà l’encarregada d’obrir el festival el 5 de juliol a les vuit del vespre al Pati del Palau dels Comtes, amb el seu espectacle Cançons de la Resistència. Es tracta de peces que formen part d’un paisatge i un moment històric, entre els quals hi ha himnes com Bella Ciao, Lili Marleen, Grândola, Vila Morena i Quanta Guerra!, escrita per la mateixa cantant. Amb una vintena de treballs discogràfics i més de quaranta anys sobre els escenaris, Marina Rossell és una de les veus més representatives de la música en català.

L’altre artista confirmat de la primera edició presenta nova proposta. Joan Miquel Oliver celebra els quinze anys de la publicació del seu primer disc en solitari, Surfistes en càmera lenta, amb una gira en què torna a presentar les cançons del seu debut discogràfic, que inclou temes com Emerson Fitipaldi, La mujer que mordió un piano o la que dona nom al disc. El cantant de Sóller fa anys que combina la creació musical i literària en solitari després de la dissolució de la banda Antònia Font. L’actuació d’Oliver tindrà lloc el 7 de juliol a dos quarts de nou del vespre al passeig marítim d’Empuriabrava.

Les entrades per aquests dos primers concerts es podran adquirir a partir d’avui a les dotze del migdia al web del festival. La resta de la programació s’anunciarà a finals d’aquest mes.

A

causa de les restriccions imposades per la pandèmia, tots els concerts se celebraran a l’aire lliure i comptaran amb aforaments que aniran des de les 100 a les 600 localitats.