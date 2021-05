Les entrades per veure el concert de Manel d'aquest dissabte 21 de maig a la Mirona de Salt sense mantenir la distància de seguretat i a peu dret s'han acabat. A l'interior de la sala hi haurà 1.000 espectadors que participaran en l'assaig clínic d'Obrir Girona, una prova impulsada pel Centre Blockchain de Catalunya, que analitza l'efecte de contagi de la covid-19 entre persones de baix risc. Per participar en el projecte, els espectadors caldrà que vagin a una farmàcia un màxim de 36 hores abans del concert per fer-se un Test Antigènic. Pels que hagin passat la covid-19 o s'hagin vacunat hauran d'expedir un certificat.

Els organitzadors han demanat al públic que intentin anar a fer-se el test a les farmàcies el dijous per evitar llargues esperes el dia del concert. El principal motiu és que vindrà molta gent de fora de Girona i això podria generar cues a les farmàcies de cara al divendres. El públic podrà fer-ho en qualsevol de la trentena de farmàcies de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis que participen en aquesta prova pilot d'Obrir Girona.

Abans de fer-se-la, s'hauran de descarregar l'aplicació ICC AOKpass. Allà, caldrà que es creïn un perfil i finalment una vegada s'hagin fet la prova, els farmacèutics registraran el resultat a l'aplicació mòbil. Aquest resultat servirà per acreditar que la persona té un risc molt baix de contagi. El preu de la prova és d'uns 8,5 euros.

Per altra banda, aquelles persones que hagin passat la covid-19 hauran de portar un resultat d'una PCR positiva com a mínim de quinze dies abans del concert. Aquest resultat acredita que s'ha passat la malaltia i la farmàcia emetrà un certificat d'anticossos que tindrà validesa per tres mesos.

Per últim, aquells qui s'hagin vacunat també hauran d'anar a la farmàcia per acreditar que tenen les dues dosis corresponents de la vacuna. Una vegada certificat aquest tràmit la farmàcia validarà el certificat a l'aplicació mòbil per sis mesos. Aquests tràmits tenen un cost d'un 2,5 euros.

Totes les persones hauran de mostrar el certificat abans d'entrar a la sala de concerts per acreditar que tenen un risc baix de contagi. Una vegada dins no caldrà que mantinguin les distàncies però sí que tothom haurà de portar mascaretes FFP2.