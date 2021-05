La programació musical de la Casa de Cultura arriba a la recta final amb els dos últims concerts.

L’organista barceloní Joan Seguí mostrarà divendres la versatilitat de l’orgue amb un programa eclèctic que inclou obres de compositors com Frank, Mendelssohn, Brahms o Francesc Civil. Seguí va formar part de l’Escolania de Montserrat, on es va iniciar en l’estudi de l’orgue i el violí. S’ha format al Conservatori del Liceu i a l’Escola Superior de Música de Catalunya. La seva interpretació ha estat reconeguda en diverses ocasions, on en destaquen el primer premi al cicle «El primer Palau» i el Premi de Catalunya Música per la interpretació de la Fantasia i fuga de Franz Liszt.

El guitarrista figuerenc Francesc Ubanell tancarà el cicle el 28 de maig amb la presentació del seu primer treball en solitari, Estones d’un home esbalaït (2020).