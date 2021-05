L'Auditori de Girona ha suspès temporalment l'espectacle 'Concert per a piano i drons' que s'havia de fer el 12 de juny al camp de Mart de la Devesa. Marco Mezquida interpretava un repertori acompanyat pel Cor Geriona mentre que l'empresa Flock Drone Art realitzava un espectacle visual amb drons al ritme de la música. Des de la Fundació Auditori de Girona s'ha anunciat la suspensió temporal per motius tècnics aliens a l'equipament i es preveu reprogramar l'espectacle aviat. Aquest era un dels actes del 15è aniversari de l'Auditori, conjuntament amb les actuacions de Love of Lesbian, Cala Vento i el prestigiós pianista Ivo Pogorelich. Des de l'Auditori ja s'han posat en contacte amb tots els que tenien una entrada.