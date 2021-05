El guitarrista i compositor de Sau, Pep Sala, i el tercer membre de la banda, Joan Capdevila, que co-escrivia les lletres i va ser mànager durant tota la trajectòria del grup, publiquen el llibre Quina nit, on expliquen en primera persona com van viure el procés de creació, gravació, promoció i gira de l’àlbum Quina nit.

Es tracta del disc que va catapultar Sau a l’èxit i del qual se n’han venut més de 100.000 còpies. El treball, gravat entre Barcelona i Londres, inclou l’himne Boig per tu, a més d’altres temes que han traspassat generacions com Si un dia he de tornar o És inútil continuar.

Els viatges «accidentats» a Londres, la pressió de no arribar als timmings establerts i la il·lusió de fer créixer el projecte alhora que el seu públic també anava creixent, marquen el fil d’aquest relat en primera persona de com Sau va esdevenir un fenomen musical de gran èxit a Catalunya.