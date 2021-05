Salvador Dalí volia que cada visitant tingués la seva pròpia experiència quan visités el seu museu. Sota aquesta premissa, treballadors dels tres espais, el Teatre-Museu de Figueres, la casa de Portlligat i i el castell de Púbol, han ideat un cicle de 21 xerrades per al mes de juny que busquen «compartir» amb els espectadors la seva «mirada» sobre diferents obres de l’artista. La iniciativa Tot mirant els Museus Dalí, que s’inclourà de forma gratuïta en la visita, va sorgir durant el tancament dels museus per les restriccions. La cap de comunicació de la Fundació, Imma Parada, explica que això va suposar per als empleats perdre el contacte amb el públic però també amb una obra que han vist i viscut, en molts casos, durant anys.

Entre les presentacions hi ha la del «Bus amb escafandre. Benvinguts al no-museu», del coordinador de les cases-museu de Púbol i Portlligat, Jordi Artigas, o la «Princesa. Cibernètica?», a càrrec de la procuradora en cap, Carme Ruiz.