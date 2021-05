El Festival de Peralada recupera la presencialitat per celebrar el seu 35è aniversari i ho farà de la mà d’algunes de les millors veus del panorama líric i de la dansa. El certamen oferirà una edició amb 13 actuacions del 16 de juliol a l’1 d’agost, en el que qualifica de «nova etapa».

El festival va tancar l’edició «atípica» de l’any passat amb 91.000 seguidors en les actuacions que van oferir en streaming i de forma gratuïta. L’edició d’enguany comptarà amb 700 butaques disponibles de les 1.700 que habitualment tenia. L’auditori es convertirà així en una gran platea amb 1.000 localitats de les quals només se n’ocuparan el 70%. Es farà enmig de fortes mesures de seguretat, que concretaran properament, i amb l’assessorament de l’Hospital Clínic de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda el 26 de maig a les 10 del matí.

El festival comptarà enguany amb un pressupost de 2,7 milions d’euros i estarà dedicat a Artur Suqué. La presidenta de la fundació, Isabel Suqué Mateu, assegura que es tracta d’un «llegat inoblidable» que tant ella com els seus germans afronten «amb responsabilitat i un profund agraïment». Suqué avança que el festival «enceta» una nova etapa post-pandèmia però que ho fa seguint la línia dels seus pares.

L’encarregat d’estrenar la nova edició serà el ballet creat per Maurice Béjart Ballet for life. L’espectacle es podrà veure el 16 de juliol i està inspirat en les figures de Freddie Mercury y Jorge Donn. El director del festival, Oriol Aguilà, va afirmar ahir en roda de premsa que, de fet, l’estrena és un «cant a la vida» després d’un any «complicat» i que el festival «no podia començar d’una altra manera». La dansa, de fet, continuarà sent una de les grans protagonista del festival. Per això, la següent actuació anirà a càrrec del Ballet de Barcelona, que estrenarà Perpectives el 22 de juliol i, alhora, inaugurà un dels nous espais del festival, el Mirador del Castell. El 23 de juliol el festival reunirà cinc ballarines que formen part d’algunes de les companyies de dansa més importants del món. Monica Hamill i Iratxe Ansa dirigiran la gala Ballet Under The Stars.

Tosca de Puccini, un dels plats forts de la nova edició, arribarà a l’auditori el 25 de juliol en forma de concert. La companyia del Teatro Real de Madrid sota la batuta de l’italià Nicola Luisotti, interpretarà un dels títols més destacats del l’univers puccinià amb les veus de Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann i Carlos Álvarez. L’òpera escenificada i la nova producció també estaran presents en aquesta edició del festival de la mà de Händel. El 30 de juliol, arriba Orlando (HWV 31), la primera de les tres òperes del compositor anglès d’origen alemany basades en el poema èpic Orlando furioso de Ludovico Ariosto.

Un altre dels nous escenaris seran els Jardins de Peralada amb un espectacle que vol acostar l’òpera als més joves. Serà el 29 de juliol, amb el recital Opera Followers, que comptarà amb Olga Syniakova i Manuel Fuentes. El tenor Javier Camarena clausurarà la 35a edició del festival amb una concert líric acompanyat per l’orquestra del Gran Teatre del Liceu.