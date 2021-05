La sisena edició del Festivalot, el certamen de música en família de Girona impulsat pels Amics de les Arts, ha exhaurit les entrades i ja té més de 1.500 famílies en llista d'espera per si se'n permet ampliar l'aforament. Dels dotze concerts que es faran a l'Auditori entre el 28 i el 30 de maig, tan sols queden una trentena d'entrades per a una de les actuacions. En total, ja se n'han venudes gairebé 5.000. Els organitzadors ara estan pendents de si el Procicat amplia l'aforament fins al 70% el proper dia 24 -actualment, només es permet omplir la meitat de les butaques- per poder posar a la venda més entrades. Els Pets, Suu, Dr Prats, Cesk Freixas, Xiula i El Pot Petit, a més dels Amics de les Arts, formen el cartell d'aquest Festivalot.

Dotze concerts familiars, vuit a la sala Montsalvatge i els quatre restants, a la de Cambra de l'Auditori de Girona. Cap de setmana del 28 al 30 de maig. Després d'haver-se d'anul·lar arran de la pandèmia, el Festivalot torna aquest 2021. I ho fa pràcticament amb totes les entrades exhaurides, perquè de les 5.000 que es van posar a la venda tan sols en queden una trentena per a un dels concerts.

De totes maneres, el festival confia poder treure més entrades a la venda. Perquè quan es va anunciar, l'aforament estava limitat al 50%, però a partir del dia 24 de maig, el Procicat preveu incrementar aquest percentatge fins al 70%. I de fet, el Festivalot ja va ser previsor i va crear una llista d'espera, on ja hi ha apuntades més de 1.500 famílies.

L'edició d'aquest 2021 s'adaptarà a la pandèmia, com no pot ser d'altra manera. No es podrà veure la foto de famílies cantant i ballant a la Devesa –tots els concerts seran a l'Auditori- però es vol mantenir l'esperit del certamen. Per això, l'organització anuncia que s'han preparat diferents sorpreses per al públic.

Un dia més

Nascut al 2015, i després que l'any passat hagués de cancel·lar edició per la covid-19, en aquesta sisena edició, a més, el certamen suma un dia (habitualment, era dissabte i diumenge). Ara, s'allarga també divendres al vespre, amb un concert d'Els Amics de les Arts, els impulsors del certamen. Dissabte serà el torn d'Els Pets, El Pot Petit amb l'espectacle 'Les aventures del lleó vergonyós' i Suu. I diumenge, de Dr Prats, Cesk Freixas i Xiula.

Els tres integrants d'Els Amics de les Arts subratllen la seva "satisfacció" per poder celebrar el certamen "després d'un molt mal any per als productors culturals i els artistes" i creuen que les famílies "es mereixen més que mai aquesta festa de la música".

Els tres Amics (Daniel Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué) són pares i dos d'ells viuen a Girona. Expliquen que van crear el festival, precisament, "amb mirada de pares, pensant en el que tenen ganes de fer les famílies amb nens i nenes en edat escolar, amb les seves necessitats i amb el que més els diverteix".