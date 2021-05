El Gran Teatre del Liceu va ser ahir l’escenari de la presentació d’Animal de bosc (Proa), l’obra pòstuma de Joan Margarit i també «un dels seus millors llibres», segons el crític i amic personal Jordi Gràcia.

Poques setmanes abans de morir, Joan Margarit va deixar enllestits els 77 poemes que componen el recull, però hi havia dedicat les energies des de feia temps, amb la consciència que s’apropava el final i la voluntat de tancar la seva obra poètica. «L’encert del títol és total», va dir Gràcia en la presentació del llibre. «Retrata una mena de bèstia en lluita constant amb les adversitats, i igualment tenaç amb la capacitat de gaudir de la pròpia existència.

Per la seva banda, l’editor del Grup 62 Josep Lluch va assegurar que «tenia la consciència que estava tancant el seu últim llibre». Lluch també va fer notar que més enllà «d’endreçar» la seva obra amb títols recopilatoris i de prosa publicats l’any passat, el cert és que des del 2017 no havia publicat obra nova. Un fet remarcable, va dir, en un autor «prolífic» com ell, la qual cosa dona encara més «importància» al seu últim llibre.

Per l’escriptor, «una de les paradoxes grans» d’aquest títol és la presència del «murmuri de mort» sense ser «melodramàtic», sinó que és més aviat «un cant vital».