El Pla Integral d’Accions de Millora del nucli antic d’Olot ha estat seleccionat entre els 100 projectes que participaran a la XV Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme (BEAU).

El projecte ha estat realitzat per Paisaje Transversal. Paral·lelament, la reforma de Can Sau, elaborada per Unparelld’arquitectes i Quim Domene és una de les 70 obres finalistes de la biennal. Els BEAU escolliran aquest estiu el projecte més rellevant de l’arquitectura i l’urbanisme entre els anys 2018 i 2020. La biennal se celebrarà del 28 de juny al 16 de setembre a Barcelona i Valladolid de forma simultània.

Totes les obres seleccionades han estat escollides per criteris de qualitat, pertinència, vocació social i cultural i innovació.