Rosalía ha estrenat aquest dimecres la cançó 'Nothing's Special', creada al costat del músic experimental i productor nord-americà Daniel Loaptin, conegut artísticament amb el nom d'Oneohtrix Point Never (OPN). El 2018 la cantant va fer públiques unes fotografies on apareixia gravant en un estudi amb el músic establert a Nova York, però fins ara no s'havia concretat, ni tan sols anunciat, aquesta col·laboració. A 'Nothing's Special' Rosalía canta en castellà sobre una de les bases atmosfèriques de Loaptin. Ara fa quatre mesos del darrer llançament de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, 'Lo vas a olvidar', una altra col·laboració que la va unir en aquell cas amb l'estrella pop Billie Eilish.