L’Institut del Teatre ha obert expedients disciplinaris a tres docents de la institució, un per indicis d’assetjament sexual, que denunciarà a la Fiscalia, i dos per conductes inapropiades a l’aula.

La decisió es va prendre després de rebre l’informe de les investigacions de la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments Sexuals vinculada a un protocol de l’Institut sobre les deu instàncies d’alumnes i exalumnes entre el 22 de febrer i el 14 de maig de 2021. Sobre la investigació que ha permès identificar indicis d’assetjament sexual en el comportament d’un professor, l’Institut li establirà la sanció que pertoqui, que podria comportar el seu acomiadament. Uns fets, afegeixen, que es posaran en coneixement del ministeri fiscal.

Pel que fa a les instàncies que fan referència als vuit docents jubilats, l’Institut del Teatre analitzarà la informació per valorar si és possible prendre accions per via judicial. Paral·lelament, ha anunciat que oferirà acompanyament i suport psicològic a les persones afectades que optin per presentar una demanda per aquesta via.

L’Institut del Teatre manté les mesures cautelars que va aplicar des de l’inici de les investigacions als tres docents, els quals continuaran desenvolupant treballs vinculats al seu lloc de treball, però apartats de les aules, fins que es resolguin els seus expedients.

El centre assenyala que vol liderar la creació d’un marc de bones pràctiques en el sector de les arts escèniques amb entitats professionals i institucions de l’àmbit.