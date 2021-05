«El número 500 de Viajar és un èxit editorial col·lectiu», va assegurar Javier Moll, president de Prensa Ibérica, en l’acte commemoratiu del número 500 de la revista Viajar a Fitur, que va comptar amb la presència de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; el president del Comitè Executiu d’Ifema, José Vicente de los Mozos; el fundador de la revista, Javier Gómez-Navarro; el director de Viajar, Mariano López, i una destacada representació de personalitats del sector turístic, entre els quals es trobava Gabriel Escarrer Jaume, vicepresident executiu de Meliá i president d’Exceltur.

La ministra Reyes Maroto va afirmar que el reinici dels viatges està cada vegada més a prop. Va felicitar calorosament la revista per la seva trajectòria i la va animar que continuï descobrint «les meravelles que tenim a Espanya ara, quan ja estem a prop de la recuperació».

Per José Vicente de los Mozos, president d’Ifema, aquesta edició de Fitur és la més important de la seva història. «Els 500 números de Viajar són importants per la revista i pel seu grup editorial, però també per aquest sector, amb el qual ha anat sempre de la mà», va assenyalar.

Èxit des dels inicis

Javier Gómez-Navarro, fundador de Viajar, va relatar com van ser els orígens de la revista i la seva vinculació amb Fitur: «Al març de 1978, l’editora de Cuadernos para el Diálogo va publicar el número 1 de la revista. Va ser un èxit total. Després, des de la revista, vaig anar promovent la creació d’una gran fira internacional de turisme. Aquest va ser l’origen de Fitur, i la seva especial vinculació amb la revista».

A continuació, l’actual director de la revista, Mariano López, va prendre la paraula recordant que en aquest número 500 s’incorporen a Viajar dos grans escriptors, dos premis Planeta i grans viatgers, Javier Moro i Espido Freire, tots dos presents a l’acte.

Dues circumstàncies

«El destí o la casualitat, va afirmar el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, han volgut que concorrin dues circumstàncies en el número 500 de la revista: la inauguració de Fitur, fira a la qual la revista està lligada des del seu naixement, i la proximitat de l’estiu. Des d’aquesta tribuna animo a enriquir l’ànima viatjant i a recuperar un sector que és fonamental pel nostre país. La societat espanyola s’ha obert al món, s’ha imposat la cultura del viatge, de saber d’altres gents i costums. Els viatges amplien els nostres horitzons i ens fan créixer com a éssers humans».

A l’acte hi van assistir també altres directius del grup: Aitor Moll, conseller delegat; Irene Lanzaco, directora general del Gabinet de Presidència; Sergi Guillot, director general; Juan Pedro Díaz Armendáriz, director general Comercial, i Óscar Voltas, director general de la Unitat de Revistes, entre d’altres.