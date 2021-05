Després de la novel·la Persecució, l’escriptor Toni Sala s’estrena en el terreny de l’autobiografia familiar amb Una família (L’Altra Editorial). El llibre arriba fins el moment actual, però sobretot acaba amb el final de l’adolescència de Sala i narra la història de la seva família, propietària d’un hotel i d’una hípica al Sant Feliu de Guíxols i la Platja d’Aro de l’últim terç del segle XX.

Una família és el primer llibre en el qual Sala fa una autobiografia familiar, tot i que admet que tots els seus llibres tenen un punt d’autobiogràfic. Assegura que «per fer-ho han hagut de passar els anys, els morts i un temps per poder pensar que el que escrius té un punt de definitiu. Ja he fet les paus i difícilment canviarà la meva relació amb els morts».

L’escriptor, guardonat amb el premi Crexells per la seva anterior novel·la, creu que ha escrit passatges al llibre que fa 20 anys «eren massa viscuts i massa intensos com per poder-ne tenir un punt de vista madur». Afirma que la història familiar havia de sortir en un moment o altre perquè era molt viscuda i «l’argument ja te’l donen fet i saps com acaba».

L’autor explica que a casa seva tenien una hípica i un hotel, el seu avi s’havia dedicat a la construcció i havia sigut carreter i tot això va apareixent i està lligat en el moment en què Sala ho va viure tant en el terreny social com personal. Admet que la seva adolescència va ser molt privilegiada. Tot i això, remarca que tota la història que hi ha al llibre era «terrible i espantosa» en el moment en el qual ho vivia, en canvi amb els ulls d’ara es veu diferent, assegura, perquè «un aprèn a viure i es va calmant».

L’autor escriu a l’inici de l’obra: «Llegim els nostres pares a través nostre, però també ens llegim a través seu, també ells ens emmirallen. Si superem l’edat de la seva mort, el mirall ja no reflecteix res». Sala assenyala que un cop un marxa de casa sembla que el model del pare ja queda lluny i un té altres models i idees de futur diferents. Tot i això, manifesta que les persones es passen la vida reflexionant sobre el seu present en confrontació amb els pares quan tenien la mateixa edat. Això, afegeix, també es fa amb els fills. «Quan es moren els pares et confrontes amb una terreny desconegut i no tens aquesta comparació que és molt emocional, de saber on estàs a la vida».

La construcció està molt present al llibre, però Sala assegura que aquest no és el tema principal d’Una família, però és inevitable que surti perquè «hi ha uns canvis físics del paisatge». En aquest sentit, apunta que a la Costa Brava sempre estan patint per «si tallen una pineda o foten un edifici, a poc a poc es va ocupant tot». Així, Una família és també el retrat del turisme en una població de la Costa Brava als anys 70, 80 i 90.

L’editora de L’Altra Editorial, Eugènia Broggi, assenyala que Una família és «un retrat familiar i una crònica de la pròpia adolescència, però el valor del llibre no s’acaba en el que és purament documental, també hi ha molta capacitat de comprendre com funcionen les persones i com estan fetes les relacions familiars i de parella, i molta introspecció marca de la casa».