El Petit Festival de Música torna a Begur del 23 de juliol al 13 d’agost, una proposta temporal per a substituir el Festival de Música de Begur, que enguany tampoc es programarà a causa de les restriccions imposades per la pandèmia.

Caïm Riba donarà el tret de sortida a la nova edició el 23 de juliol amb la presentació de Llunes de Plutó. Per la seva banda, Neus Mar pujarà a l’escenari el 29 de juliol amb amb la presentació d’Heroïnes, un treball discogràfic que neix de la complicitat amb Nito Figueras. El 6 d’agost serà el torn de Pau Vallvé, que tornarà per a presentar el disc La vida és ara, auto-editat per ell mateix. L’endemà, l’animador Landry pujarà a l’escenari amb un espectacle familiar . La cantant de Les Anxovetes, Tona Gafarot, actuarà l’11 d’agost i tancarà el cicle Chano Domínguez Ensemble el 13 d’agost amb una proposta de flamenco-jazz. Les actuacions tindran lloc al Pati de les Escoles Velles i a l’Església d’Esclanyà.

Per la seva banda, la 43a edició del Festival de Begur es posposarà a l’estiu del 2022.