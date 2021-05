A l principi Déu creà el cel i la terra. La terra era caòtica, les tenebres cobrien la superfÍcie de l’oceà, i l’Esperit de Déu planava sobre les aigües› (Gn 1, 1.2). «Quan envieu el vostre alè, reneix la creació i renoveu la vida sobre la terra» (Sl 104,30).

Veniu, oh Esperit Sant, aleneu sobre nosaltres perquè no continuem destruint la terra, fent-la caòtica i tenebrosa, sinó que edifiquem la nostra terra perquè sigui un habitatge acollidor per a tothom. Alhora, ajudeu-nos a contemplar la natura com la primera carta de Déu a tots nosaltres, descobrint-hi la seva voluntat creadora d’harmonia entre constel·lacions, natura, flora, fauna i persones. Envieu-nos de nou el vostre alè i podrem renovar la vida sobre la terra.

«Maria preguntà a l’Àngel: com pot ser això si jo soc verge? L’Àngel respongué: l’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra... el fruit que naixerà l’anomenaran Fill de Déu» (Lc 1, 34.35).

Veniu, oh Esperit Sant, avui sobre l’Església, figura de Maria, perquè amb la seva missió faci néixer de nou Jesucrist en el cor dels creients i de totes les persones. Certament, podem objectar les dificultats del nostre temps, però amb el vostre poder es realitza aquest nou naixement.

«Aleshores l’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés» (Mt 4,1).

Veniu, oh Esperit Sant, conduïu-nos avui també als deserts del nostre món, deserts sovint de fe, d’esperança, d’amor; deserts on sembla difÍcil que pugui néixer la vida cristiana. Aleshores som temptats de cercar només el pa material, d’esperar grans miracles i de ser seduÏts pel poder. També amb el vostre alè superarem totes les temptacions.

Jesús, a la sinagoga de Natzaret, llegeix el passatge del profeta Isaïes: «L’Esperit del Senyor reposa sobre meu perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum [...] (extret del Full Parroquial)