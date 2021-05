El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va explicar dilluns, en una entrevista a Televisió de Girona, per què ha decidit mantenir tantes parròquies (381 més dotze annexos) malgrat que molts dels 90 capellans que té actius el Bisbat han d’assumir-ne set o vuit alhora. Segons va explicar el màxim responsable de la diòcesi de Girona -a les portes d’haver de presentar la seva jubilació, a finals de juny-, la decisió respon a la petició que li van fer molts feligresos de petites parròquies just quan va assumir el càrrec.

«La gent em demanava: Senyor bisbe, no ens tregui la parròquia, perquè ja ens ho han tret tot: escoles, oficines bancàries, etc.», va recordar Pardo. És per això que, durant el seu bisbat, ha intentat mantenir el màxim de parròquies possibles, comptant amb petits equips de suport a cada parròquia que permeten mantenir-hi l’activitat, encara que en alguns casos no s’hi pugui celebrar missa cada diumenge. En alguns casos, s’ha optat per fer celebracions de la paraula amb laics, mentre que serveis com la catequesi o Càritas s’agrupen al voltant d’unes quantes parròquies.

Durant l’entrevista, el bisbe també va manifestar sentir-se «amb forces» tot i que a finals de juny, quan compleixi 75 anys, haurà de presentar la seva carta de renúncia, tal com han de fer tots els capellans i bisbes des del Concili Vaticà II. A partir d’aquí, estarà en mans de la Santa Seu i del propi papa Francesc prendre una decisió final sobre com i quan s’efectua el relleu. Tot i això, Pardo té molt clar que, passi el que passi, un cop jubilat té intenció de quedar-se vivint a Girona «com un capellà més». Tal i com ja havia anunciat i va reiterar durant l’entrevista, el seu objectiu és col·laborar amb el nou bisbe que vingui i ajudar-lo amb tot el que necessiti.

I és que, malgrat ser nascut al Penedès, durant aquests tretze anys que ha passat a la diòcesi s’ha convertit en un gironí més. «Quan coneixes les persones, les estimes, i en aquest moment estimo el Bisbat i Girona perquè m’hi he deixat trossos de vida», assenyala. I per a ell, una conseqüència d’aquesta estimació és «posar-se al servei de la diòcesi».

Al llarg de l’entrevista, Pardo també va posar en valor el servei que ha fet l’Església durant la pandèmia de la Covid-19, sobretot fent «un acompanyament en el sofriment». En aquest sentit, va destacar sobretot la tasca feta pels preveres a l’hora d’ajudar els seus veïns i per oferir misses per Internet quan no era possible fer-les presencials. Finalment, també va destacar la feina feta per Càritas. Una feina que, segons va vaticinar, continuarà essent molt necessària, perquè moltes famílies encara trigaran temps a poder sortir d’aquesta crisi.