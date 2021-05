Els festivals gironins escalfen motors per un estiu que, encara lluny de la invocada vella normalitat, podria marcar les coordenades d’un nou començament.

Un any després de concerts en streaming des dels sofàs dels artistes més aclamats del panorama català i estatal i d’una temporada agredolça amb la cancel·lació d’alguns dels festivals catalans més icònics, les cites gironines tornaran a recuperar aquest estiu l’essència pre-pandèmia.

Les formules, però, són plurals. La cancel·lació de gires ha obligat al festival de Calella de Palafrugell a adaptar el seu cartell, que en aquesta edició apostarà per artistes catalans i espanyols, a excepció de quatre noms de l’escena internacional. Qui sí comptarà amb artistes de projecció internacional serà el Festival de Peralada, que tornarà aquest estiu amb un pressupost de 2,7 milions d’euros en el que assegura que serà una «nova etapa». L’esdeveniment renunciarà a les llotges i a la grada habituals i l’auditori es convertirà en una gran platea amb 1.000 localitats, de les que només se n’ocuparan el 70%. Un esdeveniment que, a nivell de seguretat sanitària, comptarà amb l’assessorament de l’Hospital Clínic de Barcelona i del que, a més, es durà a terme una auditoria per a validar que es compleixen els protocols i les mesures acordades.

Per la seva banda, el festival Sons del Món de Roses, una de les poques cites musicals de la Costa Brava que l’any passat va mantenir el certamen, confirmava a finals de març la primera actuació de la mà de la formació argentina God Save The Queen, una gira, centrada en territori espanyol, que els organitzadors asseguren que està garantida.

Una altra de les poques cites que també es va mantenir va ser el Festival de la Porta Ferrada, que va concentrar totes les actuacions a l’escenari del Guíxols Arena. Enguany, el certamen musical més longeu de la Costa Brava aposta per a ampliar la seva oferta als escenaris de Las Vegas i la plaça Abadia, així com també ha anunciat que ampliarà formats amb el cicle «Veus de Dona» i el Salat, el nou certamen d’humor.

Tot i que el gruix de festivals es van haver de cancel·lar l’any passat a causa de la situació sanitària, alguns van aprofitar el parèntesi per a impulsar noves iniciatives. Aquest és el cas del Festival SOM de Mar de Lloret de Mar, un certamen musical que va néixer al 2020 en ple confinament de la mà de Carles Gilibets, aleshores director del Festival Jardins Terramar de Sitges. «Vaig pensar que en aquest moment de poca afluència de turisme internacional podia justificar que pogués venir gent de la província i d’arreu de Catalunya a través d’un projecte cultural», assegura Gilibets. Després de la bona acollida de l’any passat, aquest any posen fil a l’agulla a la seva segona edició. I és que al mes de desembre ja van presentar el certamen, que segons el seu director, «ha vingut per a quedar-se».

El pas previ a la normalitat

La celebració de grans esdeveniments sense distància social ni límit d’aforament, això sí, amb cribratges massius, mascareta FFP2 i ventilació, podria ser una realitat. Així ho conclou un estudi, elaborat pels doctors Boris Revollo i Josep Maria Llibre de la Fundació Lluita Contra La Sida i Malalties Infeccioses, que s’ha presentat aquesta setmana a les jornades organitzades per l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. El document també avala la decisió del Govern d’ampliar els aforaments fins al 70% a partir de demà amb distància de seguretat per a un topall de 3.000 persones a l’aire lliure o ventilació reforçada per a espais tancats. En el marc de les jornades, la secretària general del Departament d’Interior, Beth Abad, va assegurar que el principal escull per no permetre encara els festivals a peu dret és el risc de mutacions i el ritme de vacunació. «No puc dir amb certesa que seran possible aquest any, però sí que es treballa en aquest horitzó». Per la seva banda, el responsable de Sons del Món, Xavi Pascual, va reclamar treballar en el protocol per a eliminar el distanciament social.

Canet Rock, Vida i Cruïlla, els únics festivals massius per l’estiu

Amb les cancel·lacions del Primavera Sound i el Sonar, el mapa de grans festivals de Catalunya ha quedat gairebé desert. Només el Canet Rock, el Vida de Vilanova i la Geltrú i el Cruïlla de Barcelona han decidit per celebrar la seva edició, amb aforament limitat i amb un protocol que passarà, sense remei, per fer tests a tots els assistents. El Cruïlla preveu testar els 25.000 assistents diaris al festival en sis hores. El festival barceloní és l’únic que inclou al seu cartell artistes internacionals, amb els britànics Two Door Cinema Club, Morcheeba i Editors. També es preveu massiu el Canet Rock, que tindrà lloc el 3 de juliol, amb 22.000 assistents que hauran de fer-se un test previ i dur mascareta. Unes mesures similars a les que haurà d’aplicar el Vida, que ha apostat per un cartell nacional, amb els grups Love of Lesbian, Vetusta Morla i la cantant Nathy Peluso com a principals reclams.