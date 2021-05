El Festival de Cinema de Girona, que se celebrarà del 9 al 13 de novembre, acollirà el Food Film Menu, un programa de curtmetratges i vídeos d’alimentació sostenible procedents de les Regions de Gastronomia, tant a nivell europeu com mundial.

Impulsat per l’organització sense ànim de lucre International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, es tracta d’ una competició de curtmetratges que té com a objectiu conscienciar sobre la importància de la diversitat cultural i gastronòmica. A través del festival, l’organització reconeix el paper del sector audiovisual en la promoció de pràctiques sostenibles, productes, receptes i tradicions relacionades amb la gastronomia regional.

La incorporació ha estat possible gràcies a la signatura d’un conveni entre el Festival de Cinema de Girona i l’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. El director del Festival de Cinema de Girona, Lluís Valentí, assegura que «ens uneix el cinema, la sostenibilitat i i el vincle amb el sector alimentari, que és un dels sector econòmics més importants de les comarques de Girona».

D’aquesta manera, el Festival de Cinema de Girona projectarà en l’edició d’enguany el Food Film Menu amb l’objectiu d’incrementar la visibilitat de Catalunya, guardonada com a Regió Europea de Gastronomia des de l’any 2016, com a gran destinació gastronòmica.