En el marc del festival mariner Palamós Terra de Mar, el Museu Marítim de Barcelona, l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània, la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana i la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial van fer pública ahir la presentació de la candidatura de l’art de navegar a vela llatina i vela al terzo per a ser declarat Patrimoni Immaterial de la UNESCO.

La candidatura es presentarà al març de 2022. Compta amb el suport del el Departament de Cultura i està coordinada per una comissió internacional. L’objectiu és reconèixer aquest patrimoni, així com impulsar la cooperació per a la seva preservació, dinamització i transmissió.