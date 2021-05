Els alumnes de 2n d’ESO de l’Institut de Sarrià de Ter van ser ahir els protagonistes de la primera matinal de combos en el marc del projecte Rock’in.

El concert va reunir onze formacions musicals integrades per alumnes del centre, que van interpretar temes des de Green Day a Imagine Dragons, passant per The Beatles o Ben E.King.

L’objectiu de la iniciativa és acostar la música als alumnes de secundària a través de la pràctica dels instruments. El centre ha comptat amb el mentoratge de Francesc Ubanell i Rafel Rostey, professors de l’Escola de Música Moderna de Girona.