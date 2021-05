Dissabte 22 de maig, al vespre, van posar-se en marxa els actes de celebració del centenari de El Patronat de la Catequística, coneguda com «La Cate» pels figuerencs. Des de l’entitat es van mostrar contents de poder-ho celebrar tot i la situació sanitària actual. També van posar en relleu la importància de la seva història: «L’entitat que va néixer amb criteris del segle XIX, que va viure i assumir els reptes del segle XX, i que ha aconseguit l’actualització en el primer quart del segle XXI». Els actes commemoratius del centenari es preveu que durin un any. A l’hora d’organitzar els esdeveniments per la integració d’un públic més jove, ha comptat amb la col·laboració de l’entitat figuerenca La Figa. Els tres objectius de la celebració, seran donar a conèixer l’entitat, obrir l’entitat a nous figuerencs i empordanesos i projectar la Catequística del futur.