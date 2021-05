El cantautor barceloní Dino Ratso protagonitzarà aquest vespre, a partir de les 8 al Centre Cívic Pla de Palau, una nova sessió del cicle de noves propostes musicals de Música per a tothom. Ratso presentarà a Girona la seva original fusió de gèneres com el pop, el rock’n’roll, el folk i el blues amb lletres que fan referència, sobretot, a històries quotidianes. Segons indica l’Associació Cultural Magic Room, organitzadora del cicle Música per a tothom, el concert se centrarà en una col·lecció de cançons gravades en el confort de l’estudi domèstic del músic durant els últims anys. Després de publicar un petit recull de cançons titulat Frenazo, l’octubre de l’any passat, l’artista va llançar el passat mes d’abril Dino Ratso 2, un treball amb deu noves composicions.