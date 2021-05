Dua Lipa, Massive Attack, Gorillaz, Lorde, Beck, Tyler The Creator i Nick Cave actuaran en la propera edició del Primavera Sound, que se celebrarà a Barcelona i Sant Adrià de Petons entre els dies 2 i 12 de juny de 2022, després de l'anul·lació de les edicions 2020 i 2021 per la pandèmia.

Segons ha informat aquest dimarts el festival, l'edició 2022 serà "la més ambiciosa", amb més dates, més artistes i més aforament que cap de les precedents.

Pavement, Tame Impala, The National, The Strokes, Jorja Smith, Interpol, Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs, Disclosure o Jamie XX també estaran presents en aquest esdeveniment multitudinari, que celebrarà el seu 20è aniversari amb 500 concerts, entre ells l'anunciat retorn d'Antònia Font, i un cartell paritari en el qual la pràctica totalitat dels noms anul·lats el 2021 estaran el 2022, a més de moltes altres propostes.

L'escena nacional també estarà present amb Maria del Mar Bonet, C.Tangana convertit en El Madrileño, Bad Gyal, Amaia, Manel, Za! & La Transmegacobla, La Mafia del Amor, Sen Serna, Tarta Relena, Renaldo & Clara i Rigoberta Bandini.

Primavera Sound ha fet avui pública la programació del festival a través d'un vídeo difós en xarxes en el qual la cantant María José Llergo ha recitat el llarguíssim cartell.

Un vídeo rodat en part a la sala Apolo de Barcelona, una de les moltes que adquiriran protagonisme en el Primavera 2022, ja que acolliran la programació entre setmana d'un festival que es prolongarà, per primera vegada en la seva història, al llarg de dos caps de setmana.

El Parc de Fòrum, tradicional centre neuràlgic del festival, serà la seu dels concerts de finalització de setmana, però ampliarà l'espai disponible per aconseguir una capacitat d'entre 75.000 i 80.000 persones.

Els dos caps de setmana de concerts al Fòrum, el del 2 al 6 i el del 9 al 12 de juny, tindran cartells diferents i "encara queden algunes sorpreses per revelar", segons han explicat els organitzadors en un comunicat.

De moment, el cartell el formen 413 artistes que oferiran més de 500 actuacions, ja que la majoria d'ells actuarà una sola vegada, però alguns ho faran dues, i fins i tot més, repartits entre els dos caps de setmana i Primavera a la Ciutat.

"Serà una edició extraordinària que s'explica per la combinació entre els dos anys sense festivals que hem hagut d'afrontar i el desig de celebrar el vintè aniversari de Primavera Sound com es mereix", han aclarit al comunicat.

El primer cap de setmana recuperarà actuacions anul·lades per la pandèmia, com les de The Strokes, Tyler The Creator, Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, The National, Jorja Smith i Beck.

Però també hi ha sorpreses, com la tornada de Bauhaus, la presència de Charli XCX, l'electrònica de Disclosure, l'argentí Duki, els beats de Jamie xx i la xilena Paloma Mami.

El segon cap de setmana se centrarà en els artistes que han aconseguit la fama o presentat nous treballs durant els últims mesos, com Dua Lipa, que ha estat l'anunci més celebrat a les xarxes, Big Thief i M.I.A.

L'inabastable cartell es tancarà amb un fi de festa diürn a la platja el 12 de juny amb Nina Kraviz, Amelie Lens i Peggy Gou, acompanyades pel dj set de Nicola Cruz, Monolink, Anika Kunst, Chaos in the CBD, Héctor Oaks, Joyhauser i Malika.

Segons ha informat el Festival, totes les entrades ja adquirides per a les edicions de 2020 i 2021 permetran assistir a un dels caps de setmana del Primavera Sound 2022, que el comprador haurà d'escollir, i també serà possible demanar la devolució dels diners. E